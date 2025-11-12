

O deputado estadual Gustavo Carvalho (PL) voltou a demonstrar indignação com o que chamou de “caos na saúde pública do Rio Grande do Norte”. Ele destacou a situação crítica do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde os tomógrafos estão sem funcionar pela terceira vez neste ano. “Isso parece até uma brincadeira”, afirmou o parlamentar, lamentando que o maior hospital de trauma do estado enfrente recorrentes problemas estruturais.

Como medida emergencial, Gustavo sugeriu que os deputados destinem parte de suas emendas parlamentares para a compra de um novo tomógrafo. O deputado anunciou a disponibilização de R$ 150 mil de suas próprias emendas e defendeu que cada colega fizesse o mesmo. Segundo ele, o equipamento custa cerca de R$ 3 milhões, valor que, na sua visão, “não é muito quando se trata de salvar vidas”.

Gustavo Carvalho também reforçou a necessidade da criação de um gabinete de crise para acompanhar de perto os problemas da saúde pública estadual. Ele finalizou seu pronunciamento afirmando que o governo precisa tratar a saúde como prioridade, e que o atual cenário representa um “descaso e descalabro com os potiguares”.