Uma das vozes mais marcantes da Banda Calcinha Preta, Silvânia Aquino, surpreendeu o público ao anunciar sua saída do grupo. A notícia pegou fãs e colegas de surpresa, gerando uma onda de especulações sobre os próximos passos da cantora na carreira musical.

Entre os rumores, um post misterioso de Ramon Costa, vocalista da Cavaleiros do Forró, chamou atenção. A publicação trazia apenas a palavra “Spoiler”, levantando suspeitas de que Silvânia poderia estar de malas prontas para integrar a banda potiguar — o que deixou os fãs empolgados.

Embora ainda não haja confirmação oficial, o mais importante, segundo pessoas próximas à artista, é que ela esteja bem e consiga superar os desafios profissionais enfrentados nos últimos tempos.