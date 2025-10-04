Zezo alia carreira de sucesso à defesa da adoção responsável e combate aos maus-tratos Divulgação O Dia Nacional da Adoção de Animais, celebrado neste sábado (4), chama atenção para a importância da adoção responsável e para a necessidade de combater os maus-tratos. Um dos nomes mais engajados nessa pauta no país é o cantor Zezo, que há anos dedica parte de sua rotina à defesa dos animais. Tutor de dezenas de cães sem raça definida (SRD) e também de outros animais, como gatos e peixes, o artista potiguar é voz ativa pela proteção animal. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Nas redes sociais, ele compartilha diariamente diversos conteúdos que incentivam a proteção animal, usando sua voz e visibilidade como ferramenta para mobilizar e conscientizar os mais de 2 milhões de seguidores sobre a importância da adoção responsável e do combate aos maus-tratos. Zezo alia carreira de sucesso à defesa da adoção responsável e combate aos maus-tratos "Quem me segue há muito tempo sabe do meu ativismo, do meu amor, da minha defesa pelos animais. Eu estou passando aqui para conscientizar vocês, tentar pelo menos conscientizar o quão importantes são essas criaturas, que do meu ponto de vista são criaturas divinas, vindas de Deus, para nos ensinar a verdadeira essência do amor. Protejam, adotem, não cumprem. Protejam os nossos animais", disse Zezo em vídeo publicado esta semana. Lei no RN cria punições para casos de violência física ou psicológica no adestramento de animais O cantor potiguar vive um momento especial em sua carreira. Completando 34 anos de trajetória, ele gravou recentemente em São Paulo o DVD "Sem Fronteiras", com participações de nomes como Simone Mendes, Nattan, Pablo, Tarcísio do Acordeon e Fátima Leão. Vídeos mais assistidos do g1 RN