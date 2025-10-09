Walkyria Santos, 'Dercy' e Domingo na Arena: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
Estrelado por Grace Gianoukas, Natal recebe espetáculo 'Nasci pra ser Dercy' Heloísa Bortz/Divulgação O fim de semana em Natal promete muita música, teatro e diversão para toda a família. A programação começa na sexta-feira (10) com o show "Wal Com Vida", que marca a volta de Walkyria Santos aos palcos potiguares com seus grandes sucessos do forró. No sábado (11), o público terá a chance de conferir o espetáculo "Nasci pra ser Dercy", estrelado por Grace Gianoukas, no Teatro Riachuelo. No domingo (12), as opções gratuitas são o retorno do projeto Domingo na Arena, na Arena das Dunas, o Dia das Crianças no Sesi Solar Bela Vista, além do espetáculos do Bosque Encena e Sonzinho da Mata, no Parque das Dunas. Na segunda-feira (13) também tem o humor de Mução, Renan da Resenha e Zé Fabiano no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (9) até segunda-feira (13). Veja abaixo: Quinta-feira (9) Quinta Que Te Quero Samba - com Batuque de um Povo Local: Rua Coronel Cascudo 130, Cidade Alta (Bar da Nazaré) Horário: 19h Ingressos: entrada gratuita Sexta-feira (10) Walkyria Santos - Wal com Vida Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 70 (clique AQUI) Walkyria Santos faz show no Teatro Riachuelo em Natal Divulgação Mateus Fazeno Rock na Sede Cultural Dosol Local: Sede Cultural Dosol Horário: 20h Ingressos: esgotados (clique AQUI) Afonso Oktoberfest - Sax In The House, Pedro Luccas, Valber Fernandes e Ronny Vanucci Local: Afonso Pub Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) R&B/Hip-Hop é Frisson Local: Clube Frisson (Rua Chile) Horário: 21h Ingressos: gratuitos (clique AQUI) Sábado (11) Nasci Pra Ser Dercy - com Grace Gianoukas Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Grace Gianoukas apresenta o espetáculo "Nasci para ser Dercy", em BH Sunset 40 Anos - Preto no Branco, Forró dos 3 e Pagode do Coxa Local: Complexo Cultural Rampa Horário: 15h30 Ingressos: a partir de R$ 60 (clique AQUI) Black Sheep Oktoberfest Festival - Mad Dogs Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 18h Ingressos: R$ 25 (clique AQUI) Seu Jerimum Samba - Preto no Branco + Dani Cruz + Analuh Soares, Mesa Doze + Pagode da Luh + Arthur e Lucas, Verdadeira Chama Local: Seu Jerimum (Candelária) Horário: 16h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) RE:PLAY 2.0 - TMF, Jeff Costa, Áureo Deni, Arthur Dias Local: Arena das Dunas Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 65 (clique AQUI) In Med 25 - A Festa do Médico Local: Rooftop Dunas - Arena das Dunas Horário: 16h Ingressos: a partir de R$ 180 (clique AQUI) Oktoberfest no Castelo - Samba de Luxo, Pen is Drive e Stoneglass Local: Taverna Pub & Espaço Ávalon Horário: 17h30 Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Uskaravelho - Especial Legião Urbana Local: Whiskritório Pub Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 35 (clique AQUI) Jurassikos Fest - 4ª edição Local: Red Dog Pub (Ponta Negra) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Catita Outubro Rosa - Amanda e Ruama e Cafonaite Local: Buraco da Catita (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Halloween da Loop Local: Loop Music Pub Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Domingo (12) Domingo na Arena - Alan Persa, Lilo e Stitch e FitDance RN Local: Praça Sul da Casa de Apostas Arena das Dunas (próximo a marginal da BR 101) Horário: 10h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Dia das Crianças no Sesi Solar Bela Vista Local: Sesi Solar Bela Vista (Cidade Alta) Horário: 16h Ingressos: gratuitos (clique AQUI) Domingo na Ovelha - Qvatre, Terrorzone e Crosskill Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 14h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Vibezinha da Safra - Romarinho, MC RB KBLZ e Lucas Pared Local: Society Araguaia (Redinha) Horário: 15h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Bosque Encena - "Era uma vez... com Juh & Kaik" Local: Parque das Dunas Horário: 10h Ingressos: R$ 1 (vendas no local) Sonzinho da Mata - com Grupo Musical Ilha de Música Local: Parque das Dunas Horário: 16h30 Ingressos: R$ 1 (vendas no local) Segunda-feira (13) Pegando Pesado - Mução, Renan da Resenha e Zé Fabiano Local: Parque de Exposições Aristófanes Fernandes (Parnamirim) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 52 (clique AQUI) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita
