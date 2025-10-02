Paciente furta objetos dentro do Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró Uma paciente foi filmada enquanto realizava um furto dentro de um hospital ao mesmo tempo em que segurava um frasco de soro com medicações em uma das mãos. O caso aconteceu na última segunda-feira (29) no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, no Oeste potiguar. Veja o vídeo acima. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A mulher de 39 anos foi localizada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (1) e vai responder pelo crime de furto. Nas imagens, é possível ver a mulher circulando por um corredor do centro cirúrgico do hospital segurando um frasco com soro. Ela entra em uma sala que exclusiva para funcionários, passa alguns minutos lá dentro e sai com os pertences de uma profissional da unidade sem levantar suspeitas. Paciente entrou em sala e furtou objetos de profissional de saúde em Mossoró Reprodução Segundo o hospital, a paciente deixou a unidade antes de receber alta. Após analisarem as imagens, policiais da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) encontraram a suspeita nas imediações da Rua Trinta de Setembro, ainda com parte dos objetos furtados. Ela prestou depoimento e foi liberada, porque já não havia situação de flagrante, segundo a polícia. "O inquérito policial seguirá em andamento, e a mulher responderá pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro", informou a corporação. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a população pode colaborar com as investigações por meio de informações anônimas. Denúncias podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 181. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN