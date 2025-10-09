



Uma experiência de quase morte que se converteu em um verdadeiro milagre.

Em entrevista ao Jornal Tribuna do Norte e nas redes sociais, Rafael Motta relata uma experiência única: Uma luta espiritual.

Na sua trajetória política Motta já passou por algumas situações que confirmam que ele realmente tem um propósito de vida espiritual.

Em 2022, durante compromissos políticos no estado, ele e sua equipe sofreram um grave acidente automobilístico. Mais recentemente, o ex-deputado enfrentou um novo susto: um acidente de kitesurf que quase lhe custou a vida. O impacto atingiu a região brônquica, essencial para a respiração, exigindo múltiplas cirurgias e um processo de recuperação considerado delicado pelos médicos.

Mas, contra todos os prognósticos, Rafael se tornou, como ele mesmo define, um verdadeiro milagre.

Mini Documentário

Edição: Equipe Notícias do RN

Imagens: Reprodução Redes Sociais Rafael Motta

Pequeno trecho: Tribuna do Norte