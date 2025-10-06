Carteira de trabalho Geraldo Bubniak/AEN Nessa matéria você confere as vagas de emprego oferecidas pelo Sine em várias cidades do Rio Grande do Norte. Para concorrer às vagas, o(a) candidato(a) deverá comparecer presencialmente nos postos de atendimento do SINE RN: unidade central na Rua Nossa Senhora da Candelária, bairro Candelária, s/n, ou nas Centrais do Cidadão. Contato do Sine pelo WhatsApp (84) 9 8140-8390. Veja vagas por município e cargo nesta segunda-feira (6): Natal e Região Metropolitana - 29 vagas Ajudante de obras - 04 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Passador de tecidos - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Pedreiro - 09 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Auxiliar de linha de produção - 03 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Localidade: Macaíba Confeiteiro - 03 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo Consultor de vendas - 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária - 6 meses Encarregado de obras - 04 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária - 6 meses Motorista de caminhão - 04 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária - 6 meses Técnico orçamentista de obras na construção civil - 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária - 6 meses Mossoró e Região - 15 vagas Encanador - 03 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Incompleto | CNH necessária - 6 meses Social Media - 01 | Não exige experiência | Escolaridade: Ensino Médio Completo Assistente de vendas - 03 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo Operador de caixa - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo Vendedor de comércio varejista - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo Secretário escolar (tecnólogo) - 03 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Superior Incompleto | Curso: Pedagogia (a partir do 3º período) Currais Novos e Região - 300 vagas Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Não exigida | Disponibilidade para realizar viagens Carpinteiro - 08 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | Disponibilidade para realizar viagens Motorista de caminhão - 20 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | CNH necessária - 12 meses | Disponibilidade para realizar viagens Motorista de ônibus urbano - 08 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações - 15 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Não exigida Operador de escavadeira - 06 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | CNH necessária - 12 meses Operador de motoniveladora - 03 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | CNH necessária - 12 meses | Disponibilidade para realizar viagens Operador de motosserra - 20 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | Disponibilidade para realizar viagens Operador de rolo compressor - 05 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | CNH necessária - 12 meses | Disponibilidade para realizar viagens Operador de trator (minas e pedreiras) - 08 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | CNH necessária - 6 meses | Disponibilidade para realizar viagens Pedreiro - 20 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto Servente de obras - 120 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto Sinaleiro de campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações - 55 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto Vendedor pracista - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária - 12 meses | Disponibilidade para dormir e realizar viagens Analista de laboratório químico - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Superior Completo | Curso: Química Analista financeiro (economista) - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Superior Completo | Curso: Finanças | Conclusão: 2020 Assistente de compras - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Superior Completo | Curso: Administração | Conclusão: 2020