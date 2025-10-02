Passeios Buggy Natal bugueiro bugueiros praia Verão Via Costeira turismo RN Rio grande do Norte Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi O Rio Grande do Norte foi o principal destino de 285 mil viagens realizadas pelos moradores dos domicílios brasileiros em 2024. O número é 10,09% menor do que o estimado no ano anterior (317 mil). O resultado colocou o estado na posição de segundo menos visitado da região Nordeste, atrás apenas de Sergipe (258 mil). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp As informações são do módulo sobre Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "O levantamento traz os primeiros resultados que indicam a evolução da demanda doméstica por turismo após a pandemia de Covid-19. Em 2023, observamos a recuperação do setor após dois anos de números em baixa por causa dos efeitos da crise. Se em 2024 esperava-se um crescimento do turismo nacional, no entanto, os dados da pesquisa contrariaram as expectativas", explicou o analista da Pnad Contínua, William Kratochwill. LEIA MAIS Atividades turísticas do RN caem 2,7% em julho e estado tem pior resultado do Nordeste, diz IBGE A retração no número de viagens nacionais foi observada em oito estados. O RN teve a quarta maior queda (-10,09%), atrás de Rondônia (-17,17%), Goiás (-10,72%) e Rio Grande do Sul (-10,11%). A nível nacional, o Rio Grande do Norte foi 17º estado mais visitado em 2024, uma perda de duas posições em relação ao ano anterior. No Brasil, o número de viagens nacionais chegou a 19,8 milhões, uma variação de -0,47% ante o ano anterior. O RN foi o destino principal de 1,4% dessas viagens. O percentual era de 1,6% em 2023. RN teve pior desempenho do Nordeste no turismo Motivos para viagem e gasto médio Do total de viagens que tinha o estado potiguar como principal destino, 89,47% foram realizadas por motivo pessoal (255 mil), o que inclui “lazer”, “tratamento de saúde ou consulta médica” e “visita ou evento de familiares e amigos”. Em 2024, os moradores dos domicílios brasileiros gastaram em média R$ 2.384 por viagem para o Rio Grande do Norte. O dado considera apenas as viagens com pernoite em que ocorreram gastos. Com esse valor, o RN foi o quinto estado nordestino com o maior gasto médio – mesma posição ocupada em 2023. Ranking do gasto médio em viagens nacionais aos estados do Nordeste em 2024 Alagoas - R$ 3.790 Ceará - R$ 3.006 Bahia - R$ 2.711 Pernambuco - R$ 2.422 Rio Grande do Norte - R$ 2.384 Paraíba - R$ 2.040 Maranhão - R$ 1.605 Sergipe - R$ 1.557 Piauí - R$ 1.067 O levantamento do IBGE mostra que o montante desembolsado no RN é menor que o gasto médio das viagens nacionais para o Nordeste (R$ 2.523) e maior que a média nacional (R$ 1.843). No ranking nacional, o estado potiguar caiu uma posição e ficou em sexto lugar entre os estados com maior gasto médio do País. Alagoas manteve-se na primeira posição, com R$ 3.790 de gasto médio. No total, os brasileiros gastaram R$ 379,8 milhões em viagens ao RN em 2024, montante 8,94% menor que o gasto somado no ano anterior (R$ 417,1 milhões). Por dia, cada pessoa desembolsou R$ 284. Em média, os visitantes ficaram 7,3 pernoites no estado, aumento de um pernoite em relação a 2023 (6,3 pernoites). Em tempo de estadia, a liderança nordestina ficou com o Piauí, onde os visitantes permaneceram, em média, 14,8 pernoites. Potiguares viajaram menos em 2024 A pesquisa também apontam que os moradores do Rio Grande do Norte realizaram 244 mil viagens em 2024, quantidade 11,27% menor que a estimada no ano anterior (275 mil viagens). Essa foi a quarta maior queda entre os oito estados brasileiros que registraram recuo no número de viagens. Em 85% dos domicílios do RN, nenhum morador realizou viagem no período analisado pelo IBGE. O percentual era de 83,6% em 2023. Entre os motivos para não viajar, 39,2% dos potiguares alegaram “não ter dinheiro” e 20,2% disseram “não ter necessidade”, mas a pesquisa também mostra um crescimento de falta de tempo como justifica. Em 2024, “não ter tempo” cresceu 3,2 pontos percentuais em comparação com o ano anterior, sendo o motivo citado por 13,5% dos moradores do RN. Do total de viagens realizadas pelos potiguares, 240 mil tiveram destinos nacionais, sendo que 85,41% delas ocorreram por “motivos pessoais”. A pesquisa identificou que moradores do RN viajaram mais para cuidar da saúde e menos para visitar amigos e familiares no último em ano. Na comparação com 2023, os dados mostram um crescimento de 4% em viagens para “tratamento de saúde ou consulta médica”, que foram 27,4% do total de viagens por motivo pessoal, e uma redução de 6,3% nas viagens para “visita ou evento de familiares e amigos”, que ficou em 25,7%. O levantamento aponta, também, que os moradores dos domicílios do RN gastaram, em média, R$ 1.200 em viagens com pernoite nos estados brasileiros, contra R$ 1.162 no ano anterior. Já na forma de deslocamento, “carro particular ou de empresa” permanece o principal meio de transporte utilizado pelos moradores do RN em viagens (48,2%), embora a opção por avião tenha apresentado um pequeno crescimento de 0,3% em 2024, chegando a 12,1%. A pesquisa é realizada pelo IBGE desde 2019, em convênio com o Ministério do Turismo, com objetivo é mensurar a demanda turística doméstica e internacional e fornecer subsídios para políticas públicas e estratégias de mercado no setor de turismo.