Giroflex Foto: Divulgação Um policial militar foi baleado durante confronto com criminosos, na noite de sexta-feira (10) no bairro Nova Cidade, na Zona Oeste de Natal. Ele foi atendido e está fora de perigo, segundo a corporação. O caso aconteceu por volta das 23h50 na Travessa Cabugi. De acordo com a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 9º Batalhão tinham sido enviadas para verificar uma denúncia de que havia suspeitos armados no local. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Durante a incursão a pé, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Houve troca de tiros e um 2º sargento da Força Tática foi atingido no braço esquerdo. Veja os vídeos que estão em alta no g1 "O militar foi socorrido de imediato ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde recebeu atendimento médico, sendo medicado e liberado, encontrando-se bem e fora de perigo", informou a corporação. Os criminosos conseguiram fugir. Segundo a polícia, diligências seguem em andamento com o objetivo de localizar e capturar suspeitos. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN