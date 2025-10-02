



PF desmantela esquema de fraudes em concursos públicos

A Polícia Federal, com apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, realizou uma operação nesta quinta-feira (2) para combater uma organização criminosa suspeita de fraudar provas de concursos públicos. Foram cumpridos 12 mandados de busca e três de prisão preventiva.

As investigações apontam irregularidades em diversos certames, incluindo o Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024, concursos das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, da Universidade Federal da Paraíba, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

🛑 Medidas judiciais:

Afastamento de servidores públicos envolvidos

Sequestro de bens

Exclusão dos investigados dos processos seletivos

Os suspeitos poderão responder por crimes como:

Fraude em concurso público

Lavagem de dinheiro

Organização criminosa

Falsificação de documentos

📢 Em nota, o Ministério da Gestão afirmou que está reforçando os mecanismos de fiscalização para garantir a integridade das provas, especialmente do CPNU 2, previsto para o próximo domingo, 5 de outubro.