Cidade de Mossoró, no RN, vista do alto (Aquivo) Wilson Moreno/Secom A Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (9), dentro da nova fase da ‘Operação Sem Desconto’, que apura descontos indevidos em aposentadorias e benefícios do INSS. No estado, o alvo das investigações fica na cidade de Mossoró, na região Oeste potiguar. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Ao todo, a ação cumpre 66 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, com alvos também em São Paulo, Sergipe, Amazonas, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e no Distrito Federal. Segundo a PF, a ação desta quinta (9) tem o "objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial". A TV Globo apurou que o foco está em três empresas responsáveis pela estrutura da lavagem de dinheiro do esquema criminoso. Os crimes investigados são de estelionato qualificado; peculato; corrupção ativa; uso de documento falso; lavagem de capitais e organização criminosa. 1ª fase da operação PF prende dois em operação contra fraudes em aposentadorias No último dia 12 de setembro, a PF prendeu Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS", e o empresário Maurício Camisotti, na 1ª fase da mesma operação. Os dois são suspeitos de envolvimento nas fraudes do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Na operação do início de setembro, foram apreendidas esculturas eróticas, quadros, arma e carros de luxo. ➡️ Uma investigação da PF revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. Antunes é o lobista apontado pela PF como "facilitador" do caso. Segunda Turma do STF forma maioria para manter prisão de 'Careca do INSS' e de Maurício Camisotti Como funcionava o esquema Segundo a PF e a Controladoria-Geral da União (CGU), as entidades investigadas: 💰 ofereciam pagamento de propina a servidores do INSS para obter dados de beneficiários; ✍️ usavam assinaturas falsas para autorizar descontos; 💻 criavam associações de fachada, muitas vezes presididas por idosos, pessoas de baixa renda ou aposentados por incapacidade. As associações cadastravam, sem autorização, aposentados e pensionistas do INSS e passavam a descontar mensalidades diretamente na folha de pagamento. Em muitos casos, os idosos nem sabiam que estavam sendo "associados". Há registros de aposentados que, no mesmo dia, foram filiados a mais de uma entidade — com erros de grafia idênticos nas fichas, apontando para fraudes. De acordo com a PF, dirigentes e servidores do INSS recebiam vantagens indevidas para facilitar a inserção dos descontos nos contracheques dos aposentados, enquanto associações de fachada viabilizavam o desvio. A investigação começou em 2023 na CGU, no âmbito administrativo. Em 2024, após a CGU encontrar indícios de crimes, a Polícia Federal foi acionada. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN