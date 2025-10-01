Outubro Rosa: saiba onde fazer exames de prevenção ao câncer de mama gratuitamente em Natal Divulgação - Carlos Poly/SMCS Outubro é marcado pelas ações de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa para o triênio 2023 a 2025 era de 73.610 novos casos por ano no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 preparou um guia de locais onde é possível fazer a mamografia de graça na capital potiguar. Confira abaixo: Unidade Móvel do Grupo Reviver UBS Candelária – Rua Barão de Açú, s/n – Candelária – 29/09 a 2/10 Câmara Municipal de Natal – Rua Jundiaí, 526 – Tirol – 6/10 a 10/10 UNI-RN – Centro Universitário do RN – Rua Prefeita Eliane Barros Cabral, 2000 – Tirol – 11/10 Unidade de Saúde Gramoré – Rua Guaratinguetá, s/n – Lagoa Nova – 13/10 a 17/10 Assembleia Legislativa do RN – Praça 7 de Setembro, 120 – Cidade Alta – 20/10 a 24/10 Procuradoria Geral do Estado do RN – Av. Afonso Pena, 1155 – Tirol – 27/10 UBS Felipe Camarão – Av. Nossa Senhora do Livramento, 261 – Felipe Camarão – 28/10 a 31/10 Requisitos: Mulheres com idade superior a 40 anos podem procurar o local em posse de RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Não há exigência de solicitação médica para realizar o procedimento. Sesc O Sesc vai oferecer 1.600 mamografias em outubro. Ao todo, serão disponibilizadas vagas para 800 exames preventivos, que podem ser realizados por mulheres com idades entre 25 e 64 anos, e outras 800 vagas para mamografias, destinadas ao público com 50 a 69 anos de idade. Os agendamentos para os exames começam a partir desta quarta-feira (1) , às 18h, na própria unidade móvel. A partir do dia 2, os agendamentos poderão ser feitos de forma presencial também nas Centrais de Relacionamento das unidades Sesc Cidade Alta, Sesc Rio Branco e Sesc Zona Norte (das 09h às 12h e das 13h às 16h) ou pelo telefone 3133-0360, enquanto houver vagas. Requisitos: Para agendar, a paciente deve apresentar os originais e as cópias do RG, CPF, comprovante de residência e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O atendimento acontece na própria unidade móvel que estará no Partage Norte Shopping, entre os dias 2 de outubro e 3 de novembro. Ministério da Saúde recomenda mamografia a partir dos 40 anos Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN