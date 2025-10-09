Moto caída no asfalto após acidente na BR-405 no RN; condutor morreu. Redes sociais Um motociclista de 19 anos morreu bater de frente com uma carreta bitrem na BR-405, nas proximidades da comunidade Água Lara, em Luís Gomes, no Alto Oeste potiguar. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (8), por volta das 19h20. A vítima foi identificada como Gean Francis Santana Silva. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com a Polícia Militar, o jovem morava em Uiraúna (PB) e seguia no sentido a Pau dos Ferros quando colidiu de frente com o bitrem, que trafegava no sentido contrário, em direção à divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. O motociclista morreu no local. Já o motorista da carreta, um homem de 47 anos, saiu ileso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há indícios de que o motociclista não usava capacete no momento do acidente. Cresce número de acidentes de moto no RN O corpo dele foi recolhido e levado para a unidade da Polícia Científica em Pau dos Ferros, onde passará por exames de necropsia. O trecho da rodovia ficou isolado até a conclusão dos procedimentos periciais. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN