Exposição Feito Potiguar é atração cultural gratuita para o fim de semana Moraes Neto/Sebrae A exposição "Feito Potiguar: Identidade e Memória das Artes Visuais do RN" está aberta à visitação neste sábado (4) e domingo (5), das 9h às 16h, na Pinacoteca do Estado, em Natal. A mostra exibe telas e peças inéditas de 51 mestres das artes visuais do Rio Grande do Norte. A entrada é gratuita. O curador Manoel Onofre destaca que a exposição "revela as diversas camadas que compõem o ser potiguar, desde a representação da paisagem e do cotidiano até a exaltação da cultura popular, dos personagens que habitam a memória coletiva, da natureza exuberante e do legado feminino na arte, tecendo um fio condutor que une passado e presente, tradição e inovação". A mostra, fruto de uma iniciativa do Sebrae-RN em parceria com o Conselho Estadual de Cultura, é dividida em quatro módulos (veja abaixo), com exibição de peças nunca antes vistas pelo público, em sua maioria pinçadas do acervo da Pinacoteca. "Poética Fundante", com paisagens que vão do litoral ao sertão, registros dos casarios históricos, dos trabalhadores do campo e da pesca, e das figura populares; "Cascudo, as Tradições e o Folclore", com obras que celebram as festas populares e os ritos de fé, devoção e misticismo que permeiam o cotidiano do povo potiguar; "Natureza Viva", que tem como fio condutor a exuberância da flora e fauna potiguar, com destaque para o caju, símbolo maior do RN; "Feito Feminino", núcleo que faz um tributo às mulheres potiguares que ousaram romper barreiras e construir um caminho significativo no cenário das artes visuais. Exposição celebra mestres das artes visuais do RN Estão expostos trabalhos de nomes como Dorian Gray, Erasmo Xavier, Moura Rabello, Newton Navarro, Xico Santeiro, Maria do Santíssimo, Leopoldo Nelson, Zaíra Caldas, além de Célia Albuquerque e Vatenor, o "pintor dos cajus". A exposição ficará aberta ao público até o dia 30 de novembro - aos sábados e domingos, das 9h às 16h; e de terça a sexta-feira, das 8h às 16h.