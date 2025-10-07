Mostra de Profissões da UFRN em 2025 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) realiza nestas terça (7) e quarta-feira (8) a 17ª edição da Mostra de Profissões, com palestras e outras atividades que visam apresentar os cursos e oportunidades da instituição para estudantes potiguares. O evento anual acontece no Campus Central da UFRN, em Natal, bem como nos campi do interior. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A ação é gratuita e reúne estudantes dos anos finais do ensino fundamental, alunos do ensino médio e do ensino técnico, professores, além de profissionais no mercado e demais interessados. CONFIRA A PROGRAMAÇÂO COMPLETA AQUI Mostra de Profissões da UFRN apresenta cursos da instituição a estudantes Júlia Zauli Segundo a universidade, a novidade desta edição é que, além da divulgação dos 117 cursos de graduação, em 2025 a Mostra passa a contar com a participação dos cursos técnicos em um ambiente integrativo, no qual os visitantes poderão conhecer ainda mais as oportunidades de formação profissional da UFRN. As unidades que oferecem cursos técnicos são o Instituto Metrópole Digital (IMD), a Escola de Música (EMUFRN), a Escola de Saúde (ESUFRN) e a Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ). São disponibilizadas palestras a respeito dos cursos, além de espaços temáticos onde os profissionais que atuam nas respectivas áreas estão à disposição para esclarecer dúvidas e compartilhar experiências. Segundo a universidade, encontros possibilitam que os estudantes tenham contato com as áreas de formação e com as possibilidades de atuação, auxiliando-os a tomar decisões mais seguras e minimizando as insatisfações relativas à profissionalização precoce". Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN