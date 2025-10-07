O jornalista, escritor e presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), José de Paiva Netto, faleceu nesta terça-feira (7), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Nascido em 2 de março de 1941, Paiva Netto dedicou quase sete décadas à promoção de ideias ecumênicas e ao trabalho social. Sob sua liderança, a LBV se tornou uma das maiores organizações humanitárias do mundo, com projetos voltados à educação, assistência social e comunicação para populações vulneráveis.

Entre suas realizações, destacam-se:

A criação da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico , que unem valores espirituais à formação cidadã.

A fundação do Templo da Boa Vontade , em Brasília, em 1989, considerado um dos principais pontos de peregrinação da capital.

A criação do Fórum Mundial Espírito e Ciência, em 2000, que promove o diálogo entre ciência e espiritualidade.

Autor de dezenas de livros traduzidos para mais de 25 idiomas e publicados também em braile, Paiva Netto vendeu mais de 10 milhões de exemplares. Ele colaborou com diversos veículos de imprensa e foi agraciado com importantes honrarias, como a Medalha do Pacificador e a Ordem do Mérito Aeronáutico.

A LBV informou que as homenagens públicas serão realizadas em São Paulo nesta quarta-feira (8), com local ainda a ser definido. Paiva Netto deixa a esposa, Lucimara Augusta, e seus filhos, netos e bisneto.