Moinho da mineradora instalado na região Seridó potiguar Divulgação A mineradora Aura anunciou o início da operação comercial de uma mina, a unidade Borborema, nesta quinta-feira (9), em Currais Novos, na região Seridó potiguar. Segundo a empresa, a mina tem vida útil estimada em 11,3 anos, com base nas Reservas Minerais atuais, e um potencial de expansão, com mais de 2 milhões de onças de ouro (cada onça corresponde a 31,1 gramas de ouro). Além da área autorizada atualmente, a mineradora identificou um depósito de ouro sob a BR-226, próximo a Currais Novos, e negocia com órgãos públicos a exploração também essa área. "Com a liberação desta área – atualmente em negociação – e a expansão da operação, a reserva da mina dobrará, ampliando a oferta de empregos", informou a empresa. A construção do projeto demandou investimentos de mais de R$ 1 bilhão e gerou, na fase de construção, mais de 2.500 empregos diretos. Atualmente, são cerca de mil empregos diretos e mais de 3.500 indiretos. Ouro bate recorde no mercado internacional Segundo a mineradora, a autorização causaria a retomada ao patamar de 2.500 empregos na fase de obras, além de investimentos estimados em R$ 645 milhões. Segundo a empresa, o projeto implantou o Programa de Reposição Florestal no ano de 2023, que plantou mais 13 mil mudas em cerca de 11 hectares em uma área suscetível à desertificação. Mais quatro mil mudas foram plantadas ao longo da faixa de servidão da BR-226. Ainda de acordo com a empresa, a operação usa 100% da água de reuso (água cinza advinda do esgoto da cidade de Currais Novos) em suas operações, para que não haja competição com o abastecimento da população da área localizada no semiárido. "A conclusão do projeto dentro do cronograma e orçamento, e sem acidentes com afastamento, reforça a solidez de nosso modelo estratégico, que prioriza o desenvolvimento de empreendimentos eficientes, caracterizados pela facilidade de construção e operação," afirma Rodrigo Barbosa, CEO da Aura. A Companhia possui cinco minas em operação, incluindo a mina de ouro Minosa, em Honduras, as minas de ouro Apoena, Almas e Borborema no Brasil e a mina de cobre-ouro-prata Aranzazu no México. Além disso, a Companhia possui Era Dorada, um projeto de ouro na Guatemala; Tolda Fria, um projeto de ouro na Colômbia; e três projetos no Brasil: Matupá, que está em desenvolvimento; São Francisco, que está em cuidado e manutenção; e o projeto de cobre Carajás na região de Carajás, na fase de exploração.