Helicóptero atua em busca por militar que desapareceu em praia de Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi Um militar de 19 anos desapareceu na Praia do Forte, na Zona Leste de Natal, no início da noite desta quarta-feira (8). As buscas foram iniciadas durante a noite, mas acabaram suspensas pela falta de visibilidade e retomadas na manhã desta quinta (9). Militares da Marinha, do Corpo de Bombeiros e um helicóptero da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte atuam na operação de busca. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com informações iniciais, dois homens teriam sido arrastados pelas fortes correntezas. Um deles conseguiu sair da água e acionar o socorro, enquanto o outro permaneceu desaparecido. As equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram imediatamente as buscas no local, com apoio das outras corporações, mas as buscas foram suspensas à noite pela falta de visibilidade. Nesta quinta (9), atuam nas buscas duas embarcações da Marinha, uma embarcação do Corpo de Bombeiros, helicóptero Potiguar 01, e guarda-vidas em terra fazendo patrulha nas margens. O jovem que desapareceu é militar da Marinha do Brasil e foi tomar banho de mar com um amigo durante um momento de folga. "O mar estava maré de vazante, com bastante corrente. Nessa corrente, um conseguiu sair e o outro ficou. Não se sabe ao certo se ele se afogou ou entrou em mar aberto", disse o subtenente Jair Bernardino, do Corpo de Bombeiros, ainda durante a noite. Embarcação da Marinha também atua em busca por militar desaparecido em praia de Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN