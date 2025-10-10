Homem morreu ao ser atingido por marquise em Natal Um homem morreu após ser atingido por uma marquise que desabou sobre ele em Natal. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (10) no bairro Pajuçara, na Zona Norte da capital potiguar. O caso aconteceu por volta das 8h em uma casa na Rua Açude de Ouro Branco. A vítima morreu ainda no local, antes de receber socorro médico. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Segundo a polícia, duas pessoas trabalhavam há três dias na reforma da laje que cobria parte da calçada da residência. Marquise caiu e atingiu trabalhador durante obra na Zona Norte de Natal Pedro Trindade/Inter TV Cabugi Nesta sexta, quando a vítima chegou à obra, a estrutura caiu e atingiu a cabeça dela. A suspeita é de o homem teve um traumatismo craniano. O outro trabalhador, que estava na frente do portão do imóvel, não foi atingido. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, mas constatou o óbito. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica para passar por exames necroscópicos e o caso será investigado pela Polícia Civil. Homem morreu ao ser atingido por laje na Zona Norte de Natal Pedro Trindade/Inter TV Cabugi Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN