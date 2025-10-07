

A cantora, compositora e atriz Lucy Alves acaba de oficializar sua parceria com a Luan Promoções, marcando o início de um novo capítulo em sua trajetória artística. A assinatura do contrato aconteceu nesta terça-feira (30) e promete abrir novas possibilidades na carreira da artista paraibana.

Referência no mercado do entretenimento, especialmente no forró, a Luan Promoções gerencia atualmente artistas como Mano Walter, Limão com Mel e Samyra Show. O escritório também já esteve à frente de carreiras como as de Wesley Safadão, Gabriel Diniz, Calypso e Saia Rodada, consolidando-se como uma das principais empresas do setor no país.

Reconhecida pela sua versatilidade e presença marcante tanto na música quanto nas artes cênicas, Lucy Alves chega à nova fase com grandes expectativas. Após se destacar em novelas, séries e em uma bem-sucedida carreira musical, ela se prepara para mergulhar em novos projetos que devem fortalecer ainda mais sua conexão com o público e sua representatividade no forró.