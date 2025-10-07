Corpo da vítima foi encontrado enrolado em lençou, rede e roupas Redes sociais Um homem de 21 anos foi até a delegacia, nesta segunda-feira (6), e confessou que tinha assassinado a própria mãe em Campo Grande, na região Oeste potiguar. Segundo a polícia, o crime aconteceu no domingo (5), após uma discussão entre o autor e a vítima. Com base no depoimento, a Polícia Civil foi até o endereço informado pelo homem e encontrou o corpo de Roberta Keila Sales Ribeiro, de 41 anos, enrolado em um lençol e coberto por uma rede e roupas. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Segundo a delegacia do município, ao chegar à unidade, o jovem afirmou que havia matado a sua mãe no dia anterior, por volta das 10h30. O homem alegou que teria agido em "legítima defesa", porque vinha sendo ameaçado pela mãe e entrou em discussão com ela. O que é feminicídio? De acordo com os policiais, o homem disse informalmente que matou a mãe por asfixia, usando um lençol. Porém, no depoimento oficial, ele se calou quando perguntado sobre como praticou o crime. Os investigadores apontam que o jovem já era investigado e tinha mandado de prisão por outro homicídio em Serra do Mel e que possivelmente a mãe queria entregá-lo à polícia. O suspeito ainda afirmou à polícia que, após o assassinato da mãe, ele tentou tirar a própria vida com uma corda, mas não conseguiu. Exames de corpo de delito solicitados pela delegacia constataram uma autolesão com um gilete. Ele recebeu voz de prisão e está à disposição da Justiça. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN