Após aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda segue para análise no Senado. A proposta, que integra as promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê isenção total para quem ganha até R$ 5.000 mensais e parcial para rendimentos entre R$ 5.001 e R$ 7.350.

A expectativa é de que a tramitação no Senado seja rápida. Embora um projeto alternativo tenha sido aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, ele não deve avançar. O principal ponto de debate entre os senadores será, novamente, a forma de compensar a perda de arrecadação.

Segundo estimativas da Câmara, cerca de 14 milhões de brasileiros serão beneficiados com a isenção total, enquanto 500 mil terão redução parcial. O impacto fiscal é calculado em R$ 25 bilhões por ano.

Para equilibrar as contas, o governo propõe uma nova taxação sobre os super-ricos. A cobrança será progressiva para quem recebe acima de R$ 50 mil por mês, podendo chegar a 10% para rendimentos anuais superiores a R$ 1,2 milhão. Essa tributação será feita por meio do IRPFM (Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas Mínimo)

Outras mudanças incluídas no texto: