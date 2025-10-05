Moradores combatem incêndio em Carnaubais Um incêndio de grandes proporções atingiu, neste sábado (4), uma área de vegetação no bairro Pacheco, na cidade de Carnaubais, na região Oeste do Rio Grande do Norte. As chamas começaram por volta das 9h e só foram controladas por volta das 17h. Ninguém ficou ferido. O fogo se espalhou rapidamente e chegou a se aproximar de residências, deixando algumas casas cobertas de fuligem. Moradores chegaram a retirar móveis e eletrodomésticos às pressas para evitar prejuízos. O fogo também atingiu árvores que ficam no canteiro central de uma rua do bairro. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e voluntários participaram do combate às chamas. Em vídeos que circularam nas redes sociais era possível ver moradores com baldes combatendo o fogo na tentaitva de evitar que ele atingisse as residências. Moradores retirarando TV e colchão de casa com aproximação do incêndio em Carnaubais Defesa Civil de Carnaubais A Defesa Civil de Carnaubais chegou a usar uma retroescavadeira para abrir caminho no matatagal e facilitar o acesso das viaturas às chamas. Caminhões-pipas da prefeitura de Carnaubais e de Alto do Rodrigues, cidade vizinha, também foram usados na operação. A fumaça do incêndio na região podia ser vista a alguns quilômetros de distância na cidade. O fogo foi controlado após cerca de 8 horas do início do incêndio, mas o trabalho de resfriamento e monitoramento da área continuava até o fim da manhã deste domingo (5), para evitar novos focos. O prefeito da cidade, Dr. Gleudinho, confirmou que o fogo foi controlado. "Agradeço a todos os profissionais e cidadãos que, com coragem e empenho, se uniram em um só propósito: proteger nossa natureza e garantir a segurança da população", citou em nota. O prefeito reforçou ainda que "colocar fogo em áreas de mata ou florestas é crime, além de causar graves danos ambientais e colocar vidas em risco". Incêndio se aproximou de casas no bairro Pacheco, em Carnaubais Defesa Civil de Carnaubais Vento forte e calor: incêndios florestais frequentes Segundo o Corpo de Bombeiro, essa época do ano registra mais incêndios florestais por causa do calor e dos ventos fortes. Em muitos casos, o fogo é provocado por moradores que queimam lixo ou vegetação em terrenos baldios para limpar a área. O Corpo de Bombeiros de Assú, responsável por 20 municípios, informou que atendeu três incêndios no sábado (4) na região (em Assú, Ipanguaçu e Carnaubais) e reforçou a importância da população não colocar fogo em terrenos, o que é crime ambiental. Fogo chegou a atingir árvores no canteiro central da pista Defesa Civil de Carnaubais Vídeos mais assistidos do g1 RN