Há mais de um século, o Hospital Infantil Varela Santiago é sinônimo de cuidado, amor e esperança. Nesta sexta-feira (10), a instituição celebrou seus 108 anos de atuação ininterrupta em prol da saúde das crianças potiguares, com uma Missa em Ação de Graças presidida pelo Monsenhor Lucas, realizada no átrio do ambulatório. O momento de fé reuniu diretores, médicos, colaboradores, pacientes, familiares, voluntários e parceiros, em uma cerimônia marcada pela emoção e gratidão.

A celebração foi uma oportunidade para relembrar a trajetória de conquistas e reafirmar o compromisso com o atendimento humanizado e de qualidade, que há décadas transforma vidas. Fundado em 1917, o Varela Santiago é referência no atendimento a crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, realizando cerca de 19 mil procedimentos mensais, todos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, o hospital dispõe de 119 leitos, entre enfermarias e UTI, e mantém a Casa de Apoio Nazinha Lamartine, que oferece abrigo, alimentação e material de higiene aos acompanhantes durante o internamento dos pacientes — uma iniciativa que reflete o olhar humano que sempre norteou a instituição.

“Comemorar 108 anos é celebrar uma história construída com amor, comprometimento e solidariedade. O Varela é mais do que um hospital: é um símbolo de esperança e de cuidado com a vida das nossas crianças. Agradecemos a todos que, ao longo desse tempo, contribuíram e continuam contribuindo para manter viva essa missão”, destacou o diretor superintendente, Dr. Paulo Xavier Trindade.



A missa encerrou-se com aplausos e emoção, simbolizando não apenas o aniversário de uma instituição centenária, mas o reconhecimento coletivo de um legado que continua inspirando gerações. O Hospital Infantil Varela Santiago segue como um dos maiores patrimônios da saúde pública do Rio Grande do Norte, guiado por valores como dedicação, empatia, profissionalismo e amor — pilares que sustentam sua jornada de 108 anos em defesa da vida.



