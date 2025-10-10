A celebração foi uma oportunidade para relembrar a trajetória de conquistas e reafirmar o compromisso com o atendimento humanizado e de qualidade, que há décadas transforma vidas. Fundado em 1917, o Varela Santiago é referência no atendimento a crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, realizando cerca de 19 mil procedimentos mensais, todos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Atualmente, o hospital dispõe de 119 leitos, entre enfermarias e UTI, e mantém a Casa de Apoio Nazinha Lamartine, que oferece abrigo, alimentação e material de higiene aos acompanhantes durante o internamento dos pacientes — uma iniciativa que reflete o olhar humano que sempre norteou a instituição.
“Comemorar 108 anos é celebrar uma história construída com amor, comprometimento e solidariedade. O Varela é mais do que um hospital: é um símbolo de esperança e de cuidado com a vida das nossas crianças. Agradecemos a todos que, ao longo desse tempo, contribuíram e continuam contribuindo para manter viva essa missão”, destacou o diretor superintendente, Dr. Paulo Xavier Trindade.
A missa encerrou-se com aplausos e emoção, simbolizando não apenas o aniversário de uma instituição centenária, mas o reconhecimento coletivo de um legado que continua inspirando gerações. O Hospital Infantil Varela Santiago segue como um dos maiores patrimônios da saúde pública do Rio Grande do Norte, guiado por valores como dedicação, empatia, profissionalismo e amor — pilares que sustentam sua jornada de 108 anos em defesa da vida.
