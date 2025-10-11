Torneira sem água RN Igor Jácome Um furto de cabos de energia deixou nove municípios do Rio Grande do Norte sem o serviço de distribuição de água neste sábado (11), segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. O problema foi registrado no Sistema Adutor Sertão Central Cabugi, que sofreu uma parada emergencial durante a madrugada, após o furto de cabos elétricos na segunda estação de bombeamento do sistema, no município de Angicos. Com a ação criminosa foi afetado o abastecimento das seguintes cidades: Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Lajes, Pedra Preta, Caiçara do Rio dos Ventos, Jardim de Angicos, Riachuelo Santa Maria Distrito Cachoeira do Sapo, zona rural de Santana do Matos "A Caern trabalha para a religação do fornecimento de água e a estimativa, no momento, é que o serviço seja concluído até o final do dia de hoje. Após a recuperação das instalações da estação, a normalização completa do abastecimento deve ocorrer em até 72h", informou a companhia. A empresa recomendou que os clientes que tenham caixas d’água façam o uso racional da água e evitem o desperdício, enquanto durar o prazo de normalização. Natal cai no ranking do saneamento básico, mas Caern diz que não houve redução do serviço Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN