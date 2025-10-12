Inter TV confirma transmissão do MADA 2025 A Inter TV Cabugi anunciou a transmissão de mais uma edição do Festival Música Alimento da Alma (Mada). A assinatura do contrato aconteceu na sede da emissora, em Natal, e renova a parceria que levou o evento ao público da TV Globo e do G1 no ano passado. Em 2025, também haverá sinal ao vivo no Globoplay. 📳 Participe do canal do g1 RN no WhatsApp Neste ano, a 27ª edição do festival terá exibição dos dois dias de festa - 17 e 18 de outubro - para 45 emissoras da TV Globo nos estados do Nordeste, Norte e Sudeste do país. Mais de 60 milhões de telespectadores poderão acompanhar o evento. "São vários shows, várias ativações, várias experiências que o público com certeza vai se surpreender. E a gente alcançar essa dimensão toda, essa quantidade de estados, é muito bom para o Rio Grande do Norte também, porque isso ajuda o turismo e atrai mais gente para cá", disse Jomardo Jomas, diretor do Mada. Festival Mada será transmitido pela Inter TV Bia Azevedo/Mada O Mada, realizado na Casa de Apostas Arena das Dunas, é considerado um dos principais festivais de música do país e uma vitrine para artistas e marcas. "O Mada é um dos movimentos culturais maiores que nós temos aqui no nosso estado. E é uma oportunidade incrível das marcas se associarem e estarem em conexão genuína com o público potiguar", afirmou Vivian Leiva, diretora de marketing da Inter TV. A edição 2025 terá shows de artistas como Mano Brown, Liniker, Marina Sena, BaianaSystem e o projeto "Dominguinho", com João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê, além de mais de 30 outras atrações. "O Mada vai muito além de um festival. Ele é um encontro de gerações, de histórias e de sentimentos. Mesmo já conhecendo o evento, sempre dá um frio na barriga participar e apresentar", destacou a apresentadora Kelly Vieira. A transmissão contará com mais de 120 profissionais envolvidos na cobertura. A emissora promete levar ao público a energia e a diversidade que marcam o evento. "A gente se divertiu muito no ano passado fazendo a transmissão, e a expectativa é a melhor possível. Vamos levar muita música para a casa das pessoas. Esse é o nosso pilar principal: fazer com que as pessoas se divirtam", completou o apresentador Diego Negrellos. "O que o Mada tem de mais especial é essa pluralidade, esse conteúdo que reúne artistas da nova cena e nomes já consagrados, mostrando o talento do Rio Grande do Norte para o Brasil todo", finalizou Thiago Lajus, superintendente da Inter TV. Os últimos ingressos para esta edição do festival estão à venda pela internet. Confira a programação: Sexta (17) Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê Marina Sena DonL Melly Boogarins Febem Jadsa Dani Cruz Afreekassia D.Silvestre Kenya20hz MCRB KBLZ convida Mika Bateu Pode Comemorar Jennify C convida Casixtranha Tinoc Sábado (18) Mano Brown Liniker BaianaSystem Rachel Reis Irmãs de Pau Edgar Potyguara Bardo Katy da Voz e as Abusadas Sourebel Taj Ma House Guto Brant Aya Ibeji O Cheiro do Queijo Seed Selector Brisa Val Pescador