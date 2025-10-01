Funcionamento do comércio de Natal será alterado na sexta-feira (3) por causa do feriado Érico Andrade/g1 O funcionamento do comércio de Natal será alterado na sexta-feira (3) por causa do feriado estadual em homenagem aos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, anunciou a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da capital potiguar. Os shoppings da cidade abrirão em horários especiais, enquanto lojas de rua poderão funcionar de forma facultativa. Supermercados operarão normalmente e bancos permanecerão fechados. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp No Alecrim, as lojas poderão abrir das 8h às 14h. Na Zona Norte, o comércio terá funcionamento facultativo entre 8h e 12h. No Centro, as lojas permanecerão fechadas. Supermercados, em geral, funcionarão das 7h às 22h. A CDL Natal orienta que os consumidores se programem para evitar transtornos. Veja abaixo o funcionamento do comércio: Comércio de rua Alecrim: facultativo, 8h às 14h Centro: fechado Zona Norte: facultativo, 8h às 12h Shoppings Midway Mall: alimentação e lazer 11h às 22h; lojas e quiosques 12h às 21h; Cinemark conforme programação; Pão de Açúcar 7h às 22h; academia 8h às 14h. Natal Shopping: alimentação 11h às 22h; quiosques 13h às 21h; âncoras e megalojas 12h às 21h; demais lojas 15h às 21h; academia 8h às 15h; Alpendre 12h às 23h; cinema conforme programação Praia Shopping: praça de alimentação a partir das 11h; lojas 14h às 20h; cinema conforme programação Shopping Cidade Jardim: lojas e quiosques 14h às 20h; alimentação a partir das 12h Shopping Via Direta: lojas, box’s e quiosques 14h às 20h (facultativo); praça de alimentação 12h às 20h (facultativo) Shopping Cidade Verde: lojas 15h às 20h; praça de alimentação 12h às 22h; clínicas fechadas Partage Norte Shopping: Carrefour 7h às 21h; academia 8h às 17h; praça de alimentação e lazer 11h às 22h; lojas e quiosques 15h às 21h (facultativo a partir das 11h); cinema conforme sessões Shopping 10: fechado Supermercados: 7h às 22h Bancos: fechados Filme documental sobre os Mártires de Cunhaú e Uruaçu Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN