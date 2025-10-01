Governo federal diz que vai publicar edital de duplicação da BR-304 até dia 10/10 O edital de licitação para a duplicação da BR-304, no Rio Grande do Norte, será publicado no dia 10 de outubro. O anúncio foi feito durante reunião da governadora do estado Fátima Bezerra (PT) com a direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Brasília. A obra, que terá um investimento de quase R$ 1 bilhão, contemplará a duplicação de aproximadamente 100 quilômetros na primeira fase. O Lote 1B abrange os municípios de Mossoró e Assu. Já o Lote 2D liga o entroncamento da BR-226, na Reta Tabajara, em Macaíba, até o município de Riachuelo. O diretor-geral do Dnit, Fabrício Galvão, informou que as obras devem começar ainda este ano, com um prazo de conclusão estimado entre um ano e meio e dois anos. BR-304 no interior do RIo Grande do Norte Raiane Miranda/Governo do RN “O cronograma levará em consideração os períodos chuvosos na região e as dificuldades de construção de uma obra de grande vulto, que será executada em pavimento rígido”, disse. Outro anúncio em relação à BR-304 foi a definição do edital para a conclusão da Reta Tabajara, no trecho da travessia urbana de Macaíba. O edital está previsto para ser publicado até o dia 15 de outubro. Federalização de rodovias A reunião também discutiu o processo de federalização de trechos de rodovias estaduais que irão compor a futura BR-104. Serão federalizados trechos das rodovias RN-118, RN-263, RN-104, RN-042 e RN-023. A nova rodovia federal ligará Macau, no Rio Grande do Norte, a Maceió, em Alagoas, passando pela Paraíba e Pernambuco. No trecho potiguar, mais de 130 quilômetros serão federalizados. Segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho, foram concluídos o inventário do projeto e a manifestação ambiental, faltando apenas uma nota técnica do Dnit para finalizar o processo burocrático e iniciar a federalização e a posterior manutenção desses trechos. BR-110 Ainda durante a audiência com o Dnit, o governo do Rio Grande do Norte solicitou a elaboração do projeto executivo para a implantação e pavimentação de um novo trecho da rodovia BR-110. Segundo Gustavo Coelho, a proposta visa criar uma nova conexão rodoviária entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. O novo trecho sairia do município de São Bento, na Paraíba, entraria no território potiguar, chegando até a BR-427, na altura de Serra Negra do Norte. “A nova rodovia facilitará o escoamento da produção dos municípios próximos de Serra Negra do Norte e fortalecerá a integração entre os estados”, encerrou. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN