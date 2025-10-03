Testes de direção do Detran (arquivo) Detran/Divulgação O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) anunciou um mutirão de testes práticos de direção na cidade de Mossoró, no Oeste potiguar, entre a próxima segunda-feira (6) e a quinta-feira (9), com 800 vagas para todas as categorias. O agendamento para participar do mutirão já está disponível no Portal de Serviços do Detran. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Inicialmente, as vagas são direcionadas para processos com vencimento em novembro de 2025 e, em seguida, liberadas para os demais candidatos. LEIA MAIS CNH Popular: confira a lista dos selecionados no RN Para agendar atendimento, o interessado deve acessar o portal de serviços, clicar em “agendamentos”, selecionar “Habilitação” e escolher a opção “Mutirão CNH”. Em seguida, é preciso indicar a categoria de habilitação, selecionar o local de atendimento como “Mossoró – Setor de Habilitação” e marcar um dos horários disponíveis. Calendário itinerante O Detran também anunciou que vai percorrer outros 32 municípios potiguares, ao longo do mês de outubro, para aplicação de exames práticos de direção veicular. De acordo com a Coordenadoria de Habilitação, serão oferecidas cerca de 3.500 vagas nos exames itinerantes. CNH Popular: Detran divulga lista dos selecionados Para participar, os candidatos devem procurar antecipadamente o Centro de Formação de Condutores (CFC) onde deram início ao processo de Primeira Habilitação e realizar a inscrição. Os exames itinerantes começaram por Canguaretama e Goianinha (01/10), e seguiram nesta quinta-feira (02) por Goianinha e Passa e Fica. Veja o calendário: 6 a 9 de outubro – Mossoró 8 de outubro – Areia Branca 9 e 10 de outubro – Assu 13 de outubro – Umarizal, Patu e Alexandria 14 de outubro – Pau dos Ferros 15 de outubro – São Miguel 16 de outubro – Apodi 17 de outubro – Caraúbas 20 de outubro – Santa Cruz e Jaçanã 21 de outubro – Caicó, Jucurutu e Florânia 22 de outubro – Lagoa Nova, Cerro Corá e Cruzeta 23 de outubro – Acari e Currais Novos 24 de outubro – Jardim do Seridó e Parelhas 27 de outubro – Lajes e São Paulo do Potengi 29 de outubro – Alto do Rodrigues, Macau e João Câmara 30 de outubro – Nova Cruz e Santo Antônio Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN