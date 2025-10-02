Circuito Musical é uma das atrações do fim de semana em Natal Reprodução/Instagram O fim de semana em Natal traz opções de shows, festas e eventos para todos os gostos, de quinta-feira (2) a segunda-feira (6). Entre os destaques estão Tetê Pessoa no Teatro Riachuelo, Sambinha Tirol no Centro de Turismo e BANGERZ no Casanova Ecobar. A programação também inclui a Corrida 100% Você com Bell Marques na Arena das Dunas, o DCXP - Digicom Experience no Teatro Riachuelo e tributos a Cássia Eller e Nando Reis. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (2) até segunda-feira (6). Veja abaixo: Quinta-feira (2) Tetê Pessoa e Circuito Musical Local: Teatro Riachuelo Horário: 19h Ingressos: esgotados Sambinha Tirol Local: Centro de Turismo Horário: 19h30 Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) BANGERZ Local: Casanova Ecobar (Candelária) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Frisson na Boneca Local: Clube Frisson (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: entrada gratuita (clique AQUI) Thales Play Local: Malca Club (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: R$ 45 (clique AQUI) Sexta-feira (3) Corrida 100% Você - Bell Marques Local: Arena das Dunas Horário: 5h Ingressos: esgotados Bell Marques passa mal durante corrida em Fortaleza: 'Me recuperando' Forrozada Beneficente Local: Rua Desportista Jeremias Pinheiro da Câmara Filho, 1630 Horário: 15h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Festa da despedida bay bay imperium - Grafith e Farra de Rico Local: Imperium Music (Praia do Meio) Horário: 15h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Pôr do Reggae Local: Clube Frisson (Ribeira) Horário: 16h Ingressos: entrada gratuita (clique AQUI) Festa da Taylor - The Life of a Showgirl em Natal Local: Loop Music Pub (Ponta Negra) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Possível presença de Taylor Swift em jogo da NFL mobiliza esquema especial de segurança Ranniery sem Limites Local: Afonso Pub (Petrópolis) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) DGROOV Local: Submarino (Candelária) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Sábado (4) DCXP - Digicom Experience Local: Teatro Riachuelo Horário: 10h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) NonSense na Black Sheep Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 19h Ingressos: R$ 15 (clique AQUI) Fernandinho e Pagode do Coxa Local: Dona Neném Botequim (Parnamirim) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) AVIVA-NOS Local: Kaíros Recepções (Candelária) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Tributo Cássia e Nando Local: Zona Abissal Brewpub (Cidade Verde) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Super forró das antigas - Socorro Lima e Johny Cortez Local: Buraco da Catita (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Covers Night Local: Wesley's Bar (Capim Macio) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Festa Likke 2.0 Local: Malca Club (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Domingo (5) DCXP - Digicom Experience Local: Teatro Riachuelo Horário: 10h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Boteco do Kintal II Local: O Kintal II - Casa Show (Potengi) Horário: 17h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Cólera em Natal Local: Backstage Bar Horário: 16h20 Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Segunda-feira (6) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN