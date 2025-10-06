CNU 2025: 42,8% dos inscritos não compareceram às provas, diz ministra Mais de 46% dos candidatos do Rio Grande do Norte inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025 faltaram às provas realizadas neste domingo (5). O estado foi o 14º com maior percentual de abstenções. O percentual de ausentes no estado foi maior que a média nacional, que ficou em 42,8%. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Ao todo, o RN teve mais de 17,2 mil inscritos no concurso, distribuídos em 30 locais de provas em quatro municípios: Natal, Mossoró, Parnamirim e Caicó. A capital potiguar teve o maior número de locais de prova: 17. A maior concentração de candidatos foi no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que aguardava a presença de 4.362 inscritos. A seleção deste ano oferece 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil. UFRN foi um dos locais de prova do CNU 2025 em Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi Como é a prova A prova objetiva foi aplicada neste domingo 5 de outubro de 2025. Ela era composta por uma parte com questões comuns a todos os candidatos (como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades) e outra com perguntas específicas, conforme o bloco temático escolhido. A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro de 2025, exclusivamente para os candidatos aprovados na primeira fase. O conteúdo e o formato da redação variarão de acordo com a área de atuação. 💰 Salários Os salários iniciais no CNU 2025 variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido. Consulte as remunerações iniciais previstas na tabela abaixo. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN