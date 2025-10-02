



A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (2) um pedido de urgência para o projeto de lei que classifica como crime hediondo a adulteração de bebidas e alimentos. A medida, que ainda precisa passar pelo plenário, foi incluída na pauta pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), em resposta ao aumento de casos de intoxicação por metanol.

Segundo a Constituição, crimes hediondos são inafiançáveis e não podem ser beneficiados por anistia. O projeto, originalmente apresentado em 2007, propõe incluir no rol de crimes hediondos a adulteração de alimentos com substâncias que representem risco à vida ou à saúde.

📊 Casos recentes de intoxicação O Ministério da Saúde informou que foram registrados 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. São Paulo concentra 39 desses casos — 10 confirmados e 29 em investigação. Pernambuco investiga outros quatro. Uma morte já foi confirmada em São Paulo, e outras sete estão sob análise.

🚨 Fiscalização intensificada A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária realizaram operações em bares e comércios de São Paulo suspeitos de vender bebidas contaminadas. Seis estabelecimentos foram interditados.

📌 Também nesta quinta, a Câmara aprovou a urgência de outro projeto que aumenta a pena para crimes de pedofilia e prevê o uso de tornozeleira eletrônica para condenados por crimes sexuais.