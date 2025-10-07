Neste domingo especial de Dia das Crianças, o Bosque Encena apresenta o espetáculo “Era Uma Vez com Juh e Kaik”, uma aventura mágica e superdivertida.

Na história, Juh e Kaik descobrem um portal colorido que os transporta para diferentes mundos encantados, onde vivem aventuras e conhecem personagens incríveis, como o travesso e fofo Labubu, o divertido Stitch, o corajoso filhote do mar Zuma e a adorável Hello Kitty.

Com coreografias animadas, canções contagiantes e muita interação com o público, o espetáculo convida as crianças a participarem dessa viagem divertida, aprendendo sobre amizade, coragem e o poder da imaginação.

Uma experiência lúdica e envolvente, pensada para encantar toda a família!

Uma novidade para essa temporada é que as apresentações do Bosque Encena contarão com intérpretes de LIBRAS, reafirmando o compromisso com a inclusão e a democratização da cultura, ao proporcionar uma experiência artística acessível a todos.





O projeto Bosque Encena acontece graças à renúncia fiscal da Prefeitura do Natal através da Lei Djalma Maranhão e do aporte financeiro da Unimed Natal, Uniclube e Pet+Saúde, além do apoio do Idema e da Padaria Hora do Pão.

SERVIÇO

Projeto: Bosque Encena

Espetáculo: Era Uma Vez com Juh e Kaik

Artista: Era Uma Vez..

Local: Parque das Dunas

End: Av. Alexandrino de Alencar, s/nº - Tirol

Dia: 12 de outubro – domingo

Hora: 10h

Acesso ao Parque: R$ 1,00 (um real) – O espetáculo é gratuito!

Nossas redes: Instagram: @bosqueencena Facebook: Bosque Encena Youtube:@BosqueEncena

Contato para entrevistas: Juliana 988 478 755

Uma realização: SADEPAULA Produções Criativas