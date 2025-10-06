A areia toma conta do calçadão da Praia do Forte em Natal. Os ventos fortes desta época do ano no litoral do Rio Grande do Norte têm causado transtornos em vários pontos da Grande Natal.



Nesta segunda-feira (6), uma professora caiu de sua moto ao derrapar na areia acumulada sobre o asfalto da avenida Litorânea, na praia da Redinha Nova, em Extremoz. A areia vinda da praia invade a pista, tornando-se um perigo para motoristas, ciclistas e pedestres.

O vento espalha a areia fina, deixando o terreno escorregadio e difícil de transitar. Moradores e trabalhadores locais relatam que o problema é constante, resultando em acidentes frequentes. Apesar das limpezas periódicas, os ventos rapidamente trazem de volta a areia para o asfalto.





Em Natal, o problema também ocorre no calçadão da Praia do Forte, onde a areia cobre a área de passeio, especialmente entre a Praça da Bíblia e as quadras esportivas próximas ao viaduto de Santos Reis.





O acúmulo de areia forma até pequenas dunas, invadindo a pista e preocupando comerciantes, que enfrentam prejuízos e queda no número de clientes.



