Receita da tapioca de forno foi apresentada no Inter TV Rural Inter TV Costa Branca Na semana em que se comemorou o Dia do Nordestino, o Inter TV Rural deste domingo (12), apresentou uma receita que é a cara do Nordeste: a tapioca, porém na versão de forno. O prato mantém a autenticidade, mas é preparando para a família inteira de maneira prática. Ingredientes 800 g goma de tapioca hidratada 400 g de coco fresco ralado Sal a gosto 400 ml de leite de coco Manteiga para untar Modo de preparo Vamos utilizar a goma de tapioca hidratada. Porém, antes de usá-la, vamos peneirar toda goma e despejar em um recipiente. Temperamos com um pouco de sal e misturamos bem. Antes de adicionar as fibras do coco à goma, vamos colocar o coco ralado dentro de um pano de prato e espremer para retirar o excesso de leite dessa fibra. O leite que sai deve ser guardado para ser utilizado posteriormente. Depois disso, podemos adicionar o coco ralado à goma. Incorporamos, provamos e se for necessário, colocamos um pouco mais de sal. Após misturar bem a goma ao coco, vamos obter uma massa bem solta. Nesse momento untamos uma assadeira com manteiga, no fundo e nas laterais. Depois, vamos transferir a massa da tapioca para essa assadeira. Não devemos pressionar a massa. Levamos ao forno preaquecido a 200° por aproximadamente 30 a 35 minutos. A tapioca fica pronta, quando a superfície estiver levemente dourada. Após retirar do forno, aquecemos o leite de coco e derramamos por cima da tapioca. Depois, cobrimos a tapioca e deixamos ela absorver a umidade do leite por cerca de 10 minutos. Depois é só servir com o acompanhamento desejado.