Pescadores são resgatados após passarem cerca de 11 à deriva no mar Quatro pescadores do Rio Grande do Norte foram resgatados depois de naufragarem e passarem cerca de 11 horas à deriva em uma boia no mar. O caso aconteceu na última quinta-feira (9) na costa do Ceará. As informações foram confirmadas ao g1 pela secretária de Pesca de Touros, Ana Matilde Santos. De acordo com ela, os quatro trabalhadores estão bem e já estão em suas casas: dois no distrito de Carnaubinha e outros dois na sede do município, no Litoral Norte potiguar. Um vídeo gravado por uma das pessoas que ajudou no resgate mostra o momento em que os pescadores foram tirados da água. "Da quarta para quinta, por volta de 1h, eles estavam dormindo e acordaram ao perceberem que o barco estava afundando", contou a secretária. De acordo com ela, por causa do sistema de rádio, a gerência da embarcação percebeu o naufrágio e deu início a buscas, com auxílio de outros barcos. "Quando eu pulei na boia, a maré engoliu o barco. Eu pensava na minha esposa e nos meus cinco filhos", disse Francisco Milton de Freitas, de 38 anos, um dos pescadores resgatados. Os quatro foram localizados e resgatados por pescadores cearenses por volta de 12h, após passarem cerca de 11 horas no mar. O g1 procurou a Marinha do Brasil, mas não recebeu informações oficiais sobre o acidente até a última atualização desta reportagem. Pescadores são resgatados após passarem horas à deriva em boia Reprodução