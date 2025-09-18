O partido União Brasil emitiu nesta quinta-feira (18) uma resolução exigindo que todos os seus filiados que ocupam cargos no governo federal solicitem exoneração imediata. A medida inclui ministérios, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista ligadas à União.

Segundo o documento aprovado pela Comissão Executiva Nacional, os pedidos de exoneração devem ser feitos em até 24 horas. O descumprimento pode resultar em sanções previstas no estatuto partidário, após processo disciplinar.

A resolução é assinada pelo presidente do partido, Antonio Rueda. O União Brasil já havia anunciado oficialmente sua saída da base governista em setembro, junto ao Progressistas, com quem forma uma federação.

Atualmente, o partido comanda três ministérios: Turismo (Celso Sabino), Desenvolvimento Regional (Waldez Góes) e Comunicações (Frederico Siqueira). No entanto, as indicações de Góes e Siqueira são atribuídas pessoalmente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Em nota, o União Brasil criticou o que considera ser uso político de órgãos de investigação contra seu presidente. A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, rebateu: “Repudio as acusações infundadas e levianas feitas pela direção do partido. O governo não tem responsabilidade por publicações que associam dirigentes a investigações criminais. Isso não é verdade”.