Agentes da STTU vão orientar motoristas em pontos de bloqueio STTU/Divulgação A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU) realizará operação de trânsito especial por conta da edição 2025 da Meia Maratona do Sol, neste fim de semana. A prova vai reunir mais de 15 mil corredores no sábado (20) e no domingo (21), com largada e chegada na Arena das Dunas. Segundo a STTU, serão realizados bloqueios temporários em vias estratégicas da cidade para garantir a segurança dos atletas e o disciplinamento do tráfego Meia do Sol reúne 16 mil corredores em Natal neste fim de semana As interdições no sábado (20) serão feitas das 13h30 às 19h, para as provas de 5 km e 10 km; no domingo (21), o fechamento será das 2h às 10h, para a prova de 21 km (veja abaixo os percursos). A Rua Projetada, ao redor da Arena, será o principal ponto de bloqueio, com interdição total nos dois dias do evento. O estacionamento disponível para os atletas e visitantes tem entrada pela Avenida Prudente de Morais, com acesso via bairro Candelária. A STTU contará com agentes de trânsito e motociclistas, além do apoio do CPRE e da PRF em pontos estratégicos, e recomenda que os motoristas evitem circular nas áreas próximas ao evento nos horários de interdição, utilizando rotas alternativas para reduzir os transtornos. Percursos Sábado (20) O trajeto inclui a Rua Projetada (Arena das Dunas), Av. Lima e Silva, Av. Norton Chaves, Marginal da BR-101, Anel Viário do Campus da UFRN, túnel da UFRN e retorno à Arena das Dunas. Domingo (21) O percurso passa pela Av. Lima e Silva, BR-101 (pista principal sentido Natal/Parnamirim), Anel Viário de Ponta Negra, Av. Eng. Roberto Freire, Via Costeira (até o Costeira Parque), Av. Dr. Solon de Miranda Galvão, Av. Passeio dos Girassóis, Campus da UFRN e túnel da UFRN, retornando à Arena das Dunas. Meia Maratona do Sol tem largada e chegada na Arena das Dunas Divulgação