

Retrocesso na Educação: Decisão do STF ameaça abertura de curso de Medicina na UNI-RN

A recente decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que derruba o entendimento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) sobre a abertura do curso de Medicina na UNI-RN, representa um retrocesso preocupante para a educação superior no Rio Grande do Norte.

O TRF5 havia reconhecido a necessidade de reanalisar o pedido sem a imposição da Portaria nº 531/2023, do MEC, que limita a criação de cursos a municípios com menos de 3,73 médicos por mil habitantes. Trata-se de um critério puramente estatístico, que não leva em consideração fatores fundamentais como a qualidade da instituição de ensino, a infraestrutura disponível e o histórico acadêmico da universidade.

Com a decisão do STF, volta a prevalecer o entendimento inicial do MEC, negando o credenciamento da UNI-RN em 2024. Na prática, o que se vê é a tentativa de descredenciar uma instituição reconhecida pela excelência no ensino, que há décadas forma profissionais qualificados em diversas áreas.

Enquanto isso, outros cursos de Medicina no Brasil seguem em funcionamento mesmo sem garantirem qualidade adequada, e o STF não demonstra a mesma preocupação em questioná-los. A decisão, portanto, cria uma desigualdade injustificável e prejudica tanto os estudantes que buscavam uma formação sólida em Natal quanto a sociedade, que perde a oportunidade de ampliar a formação de médicos preparados para os desafios da saúde no país.

Mais do que uma disputa jurídica, trata-se de uma questão de futuro: negar à UNI-RN a abertura de um curso de Medicina é negar à população a chance de contar com mais profissionais qualificados, em um momento em que o país ainda enfrenta desigualdades graves no acesso à saúde.