Uma fala da vice-prefeita Kátia Pires em entrevista à Rádio 98 FM (veja o último Post) trouxe à tona uma discussão importante: A cidade está vivendo de contratos Emergenciais, segundo falas de Kátia.



Mais ainda, ela destacou que havia conversado com a prefeita, Professora Nilda, sobre essa questão e ela teria respondido que estaria trazendo dois cearenses que supostamente teriam capacitação para realizar o trabalho de avaliar as licitações do município.

Com isso a população, que amarga 9 meses de descaso em várias áreas, quer saber: Quem são esses cearenses e quando, de fato, alguém irá solucionar os problemas dos contratos da prefeitura, com base na fala da vice-prefeita.



