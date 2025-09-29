Denarc apreendeu creca de 700 quilos de cocaína em Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Três pessoas foram presas ao tentarem embarcar 700 quilos de cocaína em um barco na Redinha, em Natal. A operação contou com a participação da Delegacia Especializada em Narcóticos e da Receita Federal. A droga estava dentro de uma Fiorino. A Polícia Civil recebeu a informação de que a droga estava nesse carro e seria levada de barco para fora do estado. Quando interceptou o veículo, na noite deste domingo (28), próximo ao Mercado da Redinha, houve uma intensa troca de tiros entre policiais e criminosos. A droga foi apreendida e três pessoas foram presas.