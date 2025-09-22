Pinto nasce com quatro patas no RN Um pinto nasceu com quatro patas em um criatório no sítio Gangorra, no município de Rafael Fernandes, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. O animal foi registrado por Francisco Willems de Freitas, que cria aves na região, no dia 20 de setembro. O criador contou que o pintinho nasceu em uma chocadeira e, além das duas patas normais, possui outras duas localizadas na parte traseira do corpo. Apesar da condição, o animal consegue andar. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp "Nunca tinha visto. Aqui no sítio Gangorra, município de Rafael Fernandes. O pintinho é perfeito, só que tem as quatro patinhas, as quatro perninhas. Anda normal, nasceu ontem", disse o criador. LEIA TAMBÉM Pinto nasce com quatro patas no RN: 'Nunca vi isso na minha vida', diz produtor A situação foi explicada pelo biólogo João Damasceno, especialista em aves. Segundo ele, o caso é chamado de polimelia, uma alteração rara que pode ocorrer tanto em aves quanto em mamíferos. “A polimelia pode ser provocada por fatores externos, como exposição da galinha a compostos químicos ou medicamentos durante a formação do embrião, ou por fatores genéticos, como o cruzamento entre animais aparentados, o que provoca um desarranjo no desenvolvimento embrionário”, afirmou. Em 2024, outro caso semelhante já havia sido registrado no interior do estado. Pinto nasce com quatro patas em criatório no interior do RN Reprodução Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN