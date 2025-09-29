Uma paciente internada no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró (RN), protagonizou um episódio lamentável ao invadir uma sala restrita da unidade e furtar diversos pertences de uma técnica de enfermagem. O caso gerou indignação entre os profissionais da saúde e está sendo investigado pelas autoridades locais.

Segundo informações, o paciente teve acesso indevido ao espaço reservado aos funcionários e levou consigo itens pessoais da profissional, incluindo um perfume avaliado em R$ 300, fones de ouvido, carregadores de celular e outros objetos. O prejuízo total ultrapassa R$ 1 mil.

A técnica de enfermagem registrou um boletim de ocorrência na tentativa de recuperar os bens furtados. A direção do hospital ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas medidas internas de segurança estão sendo revistas para evitar novos incidentes.

O episódio levanta preocupações sobre a vulnerabilidade dos profissionais de saúde em seus ambientes de trabalho e reforça a necessidade de protocolos mais rígidos de controle de acesso nas unidades hospitalares.