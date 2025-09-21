









O Jornal Notícias do RN publicou uma matéria recentemente onde mostrava a denúncia de um leitor, que é corroborada por outras similares que recebemos diariamente, desabafando sobre, segundo ele, a situação da cidade. Na denúncia ele disparava: “Horrível... A prefeita não fez no mandato anterior e não faz nesse. Extremoz está na buraqueira e com falta de iluminação.”

Acontece que, após a grande repercussão da matéria, outros munícipes e leitores sentiram abertura para falar um pouco mais sobre a situação da cidade.

É nesse contexto que recebemos muitos comentários. Uns defendendo a gestão de Jussara Sales, porém, muitos outros criticando sobretudo questões como buracos, falta de iluminação e situações envolvendo o Hospital e Maternidade Presidente Café Filho. Entre tantos comentários, denúncias e desabafos no direct, podemos reproduzir alguns:

"Péssima!!! Hospital precário, ruas esburacadas, resamos pra não chover, os buracos vira piscina em dia de chuva, mato em todo canto. Só mandam limpar os matos quando vem fazer vídeo pra se promover depois disse só Jesus", denuncia uma leitora.

Outra leitora dispara: "Boa noite! Via agora sua postagem e li alguns comentários! Só são os puxa saco e da família dela pra defender! Moro há mais de 20 anos aqui. Calçamento só de cimento sem brita mal feito e alagando muitas casas na chuva ! Saúde horrível as verbas somem e não se ver nada remédios para autistas faltam sempre e entre outros. Mas tudo é festa e a maioria da população que votou já se arrependeu! Perseguem quem fala deles nas redes sociais! Cheio de contratados que não sabem o que fazem . Uma baderna"

Outro leitor comenta: "O hospital falta tudo, as avenidas não tem iluminação, sinalização, não tem emprego para a população, buraqueira em todos os bairros, o bairro que moro é totalmente abandonado pelo poder público.

Alguns inclusive citam a "rua da previdência social"

Existem também quem apoia a prefeita:

"Jussara é uma mulher guerreira e batalhadora , nen voto lá, mas moro , acompanho e vejo o trabalho dela , meus parabéns, só peço a ela que não se esqueça do manaim e as demais comunidades perto, confio primeiramente em Deus, e no trabalho dela" comenta um leitor









Concluindo

O que inferimos nos diversos comentários e conhecendo a cidade é que Extremoz vive duas realidades. Onde, em parte, o desenvolvimento está acontecendo, no entanto, ao que parece, em outra, não está chegando em todos os lugares e deixando a sensação de desamparo, fazendo a população passar a cobrar mais do poder público.

NOTA: O Notícias do RN faz um trabalho de transformação social e por este motivo no decorrer das próximas semanas iremos analisar os comentários e tentar, junto com a assessoria, solucionar algumas demandas. Lembrando que infelizmente a comunicação com a assessoria da prefeitura e com a prefeita ainda é um pouco precária e demorada o que poderá atrasar nossos anseios em ajudar a população e trabalhar, como sempre fizemos, como mediadores.