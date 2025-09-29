Novas descobertas sobre buracos negros estão mudando nossa visão sobre o destino do cosmos. Um estudo publicado na Journal of Cosmology and Astroparticle Physics sugere que a “morte” do universo pode ocorrer muito antes do que se imaginava. Até pouco tempo, acreditava-se que o universo continuaria se expandindo por cerca de 10¹¹⁰⁰ anos — um número praticamente inimaginável. Mas agora, cientistas apontam que as últimas estrelas podem desaparecer em apenas 10⁷⁸ anos.

Essa revisão radical se baseia na teoria da radiação de Hawking, proposta em 1975. Segundo ela, partículas podem escapar da força gravitacional de um buraco negro, fazendo com que ele evapore lentamente ao longo de bilhões de anos. Essa ideia contrariava Einstein, que acreditava que nada poderia escapar de um buraco negro.

🌀 Como funciona a radiação de Hawking? Perto do horizonte de eventos de um buraco negro, pares de partículas surgem. Uma delas pode ser absorvida, enquanto a outra é lançada no espaço. Esse processo faz com que o buraco negro perca massa e, eventualmente, desapareça.

Com base nessa teoria, os pesquisadores calcularam que até mesmo estrelas anãs brancas — conhecidas por sua estabilidade — podem se desintegrar em 10⁷⁸ anos. Estrelas de nêutrons e buracos negros também evaporam, com uma taxa estimada de 10⁶⁷ anos. Curiosamente, mesmo com campos gravitacionais intensos, buracos negros e estrelas de nêutrons evaporam na mesma velocidade.

🧍 E os humanos? Um dos cálculos mais curiosos do estudo estima que o corpo humano levaria cerca de 10⁹⁰ anos para evaporar por completo, considerando apenas a radiação de Hawking e nenhum outro evento cósmico — como a explosão do Sol.

🔭 Reflexão cósmica Essas descobertas não apenas antecipam o fim do universo, mas também nos convidam a refletir sobre o tempo, a vida e nossa existência. O trabalho de Stephen Hawking continua influenciando gerações de cientistas e pode, mais uma vez, mudar nossa compreensão sobre o destino do cosmos.