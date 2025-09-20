Museu Câmara Cascudo tem programação especial em Natal Iano Flávio Maia/Museu Câmara Cascudo O Museu Câmara Cascudo (MCC) abre neste sábado (20) a programação especial preparada para a 19ª Primavera dos Museus. O acesso é livre e por ordem de chegada. As ações neste primeiro dia ocorrem no Pavilhão Expositivo e no Parque do Museu, em Natal, das 11h às 17h. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A programação começa às 11h, com a "Feijoada pelo Clima". Às 14h, ocorre a roda de conversa "Museus e Mudanças Climáticas: Cultura em Tempos de Crise Ambiental e Desafios no RN". O encerramento, das 15h às 17h, conta com atividades lúdicas e culturais da ONG Reaver. De segunda (22) a sexta-feira (26), haverá oficinas sobre fotografia com drone, usos da carnaúba e agricultura urbana, além de palestras com especialistas sobre a conservação da natureza e os impactos das mudanças climáticas na biodiversidade. Ações educativas, como a doação de mudas de plantas nativas, também fazem parte das atividades. Um dos destaques é a nova edição do projeto “Ciência Andante: Os Fósseis e Você”, que fica em cartaz de 23 a 25 de setembro no Espaço Cultural Nestor Lima, em Parnamirim. A exposição itinerante apresenta fósseis da megafauna para conectar as extinções do passado, causadas por transformações climáticas, com a crise atual. A visitação acontece pela manhã (8h às 11h), à tarde (14h às 17h) e à noite (19h às 21h). A programação completa, com detalhes sobre horários e inscrições, está disponível no site do MCC. Dia nacional do teatro: Casa da Ribeira tem programação cultural no fim de semana Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN