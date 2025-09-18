🗳️ Intenções de voto e cenário eleitoral

  • Lula lidera todos os cenários de segundo turno, com vantagem entre 8 e 19 pontos sobre os principais adversários.

  • Intenção de voto em Lula varia entre 40% e 47%, dependendo do adversário.

  • Tarcísio de Freitas é o nome mais forte para substituir Bolsonaro, com 15% das preferências.

📉 Desempenho dos adversários

  • Bolsonaro caiu para 34% das intenções de voto (queda de 7 pontos desde maio).

  • Michelle Bolsonaro caiu de 39% para 32%.

  • Eduardo Bolsonaro tem 29%.

  • Eduardo Leite teve a maior queda: 10 pontos, chegando a 26%.

  • Outros nomes como Ratinho Jr., Romeu Zema e Ronaldo Caiado estão entre 31% e 32%.

🔄 Apoio a Bolsonaro

  • 76% dos entrevistados acham que Bolsonaro deve desistir e apoiar outro candidato (65% em agosto).

  • Entre bolsonaristas, esse número subiu de 31% para 46%.

  • Na direita não-bolsonarista, o apoio à desistência foi de 53% para 74%.

  • Apenas 19% defendem que Bolsonaro mantenha a candidatura.

🧠 Percepções e medos

  • 49% têm mais medo da volta de Bolsonaro do que da reeleição de Lula.

  • Entre os sem posicionamento político, o medo de Bolsonaro cresceu 12 pontos desde julho.

📊 Pesquisa espontânea

  • Lula aparece com 18% das intenções de voto (subindo desde março).

  • Bolsonaro tem 6%, Tarcísio 2%, Ciro 1%.

  • Michelle e Ratinho não foram citados.

  • 68% estão indecisos, número estável.

🥊 Cenários de primeiro turno

  • Disputas mais equilibradas:

    • Tarcísio x Ciro: 17% x 13%

    • Tarcísio x Eduardo Bolsonaro: 20% x 16%

    • Eduardo Bolsonaro x Ciro x Ratinho: 14% x 14% x 10%