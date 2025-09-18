🗳️ Intenções de voto e cenário eleitoral
Lula lidera todos os cenários de segundo turno, com vantagem entre 8 e 19 pontos sobre os principais adversários.
Intenção de voto em Lula varia entre 40% e 47%, dependendo do adversário.
Tarcísio de Freitas é o nome mais forte para substituir Bolsonaro, com 15% das preferências.
📉 Desempenho dos adversários
Bolsonaro caiu para 34% das intenções de voto (queda de 7 pontos desde maio).
Michelle Bolsonaro caiu de 39% para 32%.
Eduardo Bolsonaro tem 29%.
Eduardo Leite teve a maior queda: 10 pontos, chegando a 26%.
Outros nomes como Ratinho Jr., Romeu Zema e Ronaldo Caiado estão entre 31% e 32%.
🔄 Apoio a Bolsonaro
76% dos entrevistados acham que Bolsonaro deve desistir e apoiar outro candidato (65% em agosto).
Entre bolsonaristas, esse número subiu de 31% para 46%.
Na direita não-bolsonarista, o apoio à desistência foi de 53% para 74%.
Apenas 19% defendem que Bolsonaro mantenha a candidatura.
🧠 Percepções e medos
49% têm mais medo da volta de Bolsonaro do que da reeleição de Lula.
Entre os sem posicionamento político, o medo de Bolsonaro cresceu 12 pontos desde julho.
📊 Pesquisa espontânea
Lula aparece com 18% das intenções de voto (subindo desde março).
Bolsonaro tem 6%, Tarcísio 2%, Ciro 1%.
Michelle e Ratinho não foram citados.
68% estão indecisos, número estável.
🥊 Cenários de primeiro turno
Disputas mais equilibradas:
Tarcísio x Ciro: 17% x 13%
Tarcísio x Eduardo Bolsonaro: 20% x 16%
Eduardo Bolsonaro x Ciro x Ratinho: 14% x 14% x 10%
