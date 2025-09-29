Jovem de 24 anos embriagado morre em acidente de moto em Serra do Mel Reprodução Um jovem de 24 anos morreu após um acidente de motocicleta registrado na manhã deste domingo (28) em Serra do Mel, no interior do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu por volta das 5h, entre as vilas Paraná e Goiás. De acordo com a Polícia Civil, Carlos Eduardo Laranjeira Dantas pilotava a moto quando perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e caiu na pista. O impacto foi fatal, e ele morreu antes da chegada do socorro médico. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O corpo foi recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), que realizou os procedimentos no local. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN