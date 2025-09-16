Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso nos Estados Unidos acusado de matar o influenciador político Charlie Kirk durante um evento universitário em Utah. O crime ocorreu durante um debate na Utah Valley University, onde Kirk foi atingido por um disparo no pescoço. Robinson, que não possuía filiação partidária e vinha de uma família tradicional da região, foi denunciado à polícia pelo próprio pai após dar a entender que havia cometido o assassinato.

As autoridades classificaram o caso como um crime de motivação política, após encontrarem munições com mensagens antifascistas próximas ao local do ataque. Robinson, que cresceu em um ambiente familiar onde o uso de armas era comum, não tinha antecedentes criminais. Ele está detido sem direito à fiança e enfrenta acusações de homicídio qualificado, disparo ilegal de arma de fogo e obstrução da justiça.