Inmet alerta para tempo seco em 70 municípios do RN Inmet/Reprodução O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste domingo (28), um aviso de baixa umidade para 70 municípios do Rio Grande do Norte. O alerta vale até às 23h59 da segunda-feira (29) e afeta cidades como Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, Apodi e Assu (veja a lista completa no fim da matéria). Com cor amarela, o alerta é de perigo potencial - o mais baixo na escala do Inmet, que também tem alertas laranja (perigo) e vermelho (muito perigo). Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% durante o período. Essa condição pode trazer riscos à saúde da população e aumentar a possibilidade de incêndios florestais. O órgão orientou que a população das cidades afetadas tome alguns cuidados enquanto durar o aviso, como: beber bastante líquido ao longo do dia; evitar atividades físicas em horários mais secos; e não se expor ao sol nas horas mais quentes. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Confira a lista completa de municípios Acari Assu Água Nova Alexandria Almino Afonso Antônio Martins Apodi Campo Grande (Augusto Severo) Baraúna Caicó Caraúbas Coronel João Pessoa Cruzeta Currais Novos Doutor Severiano Encanto Felipe Guerra Florânia Francisco Dantas Frutuoso Gomes Governador Dix-Sept Rosado Ipueira Itaú Janduís Jardim de Piranhas Jardim do Seridó João Dias José da Penha Jucurutu Lucrécia Luís Gomes Major Sales Marcelino Vieira Martins Messias Targino Mossoró Olho d'Água do Borges Ouro Branco Paraná Paraú Patu Pau dos Ferros Pilões Portalegre Rafael Fernandes Rafael Godeiro Riacho da Cruz Riacho de Santana Rodolfo Fernandes Santana do Matos Santana do Seridó São Fernando São Francisco do Oeste São João do Sabugi São José do Seridó São Miguel São Rafael São Vicente Serra Negra do Norte Serrinha dos Pintos Severiano Melo Taboleiro Grande Tenente Ananias Tenente Laurentino Cruz Timbaúba dos Batistas Triunfo Potiguar Umarizal Upanema Venha-Ver Viçosa